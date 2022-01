Nos podemos pasar el día hablando mal de esta plaga egipciaca que no deja fuera a nadie, del pueblo y del color que sea. Días espantados, lampareados, que no falta quienes nieguen su existencia sin cerrar los ojos y se salgan con la suya: si no queremos, esto no existe, es un invento mediático de magnates oscuros. Los humanos hemos integrado a nuestro sistema nervioso central una tecla de delete, usada más por unos que por otros pero ya instalada en las neuronas correspondientes.

La actual información, científica o mágica, corre muy aprisa, nos llena de aprensiones y nos enoja con los otros porque no piensan igual que uno, y con nosotros mismos por hacerlo tan a tientas. Traemos una fabulación distópica grabada en el chip de la imaginación. ¿Será el futuro un territorio de humanos averiados por las incontables secuelas del virus y sus hijitos de nombre griego?

La avería definitiva se confina a las fosas y las estadísticas. La colección de secuelas en los sobrevivientes y la previsión de más se incrementa a la par del número de personas infectadas y afectadas.

La consigna inicial, lo principal es que no te dé , evolucionó a que no te dé tan fuerte . Que no te tumbe ni hospitalice, no te asfixie ni desfalque. Que no te lisie.

En esa distopía alimentada por datos clínicos a gran escala, los humanos del actual periodo histórico respiraremos con dificultad, o nos dolerán órganos y miembros de manera crónica, los riñones, el páncreas y el hígado flaquearán aceleradamente con múltiples consecuencias, perderemos el olfato, el gusto o el oído, se sumarán nuevas cefaleas a las habituales, nos deprimiremos de repente, el insomnio se ensañará, el intestino se descontrolará, y para colmo perderemos la memoria, la reciente por ahora, y la capacidad de concentración.

¿Andaremos poniendo etiquetas con un hisopo entintado en cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola, como la gente de Macondo? José Arcadio Buendía, nos dice Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, “fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanca, guineo.

Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad.”

¿O como en Memento de Christopher Nolan, escribiremos palabras y datos en nuestra piel y en stickers pegados a la pared?