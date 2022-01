La Cruz Roja había trasladado a algunos de los heridos a instalaciones en otras partes del país, señaló. Médicos sin Fronteras informó en un comunicado por separado que alrededor de 200 personas habían resultado heridas.

Las primeras víctimas reportadas en Saada son algo terrible , expuso Gillian Moyes, el director de la oficina de Save the Children en Yemen. Migrantes buscando una mejor vida y sus familias. Decenas de civiles yemeníes heridos, es una imagen que no esperábamos ver aquí . La coalición encabezada por Arabia Saudita que combate a los hutíes no se atribuyó de manera inmediata el ataque en Saada.

En cuanto al ataque aéreo en Hodeida, que aparentemente dejó a Yemen sin Internet, NetBlocks comunicó que la interrupción de la conexión a la red de redes comenzó a la una de la madrugada local y afectó a TeleYemen, el monopolio estatal que controla el acceso a Internet en el país. TeleYemen está ahora en manos de los hutíes.