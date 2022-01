L

o que hoy es la República Serbia ha sido corazón de sangrientos conflictos bélicos. Baste recordar el que entre 1992 y 1996 cobró la vida de miles de personas, en la guerra de Bosnia-Herzegovina, durante la cual se cometieron todo tipo de delitos contra la población civil: limpieza étnica, violaciones masivas y genocidio. Hoy Serbia es nuevamente noticia, no por las atrocidades que cometieron sus milicias en esa guerra, sino porque Novak Djokovic, su máxima figura deportiva e internacional sufrió la peor derrota de su carrera.

Todo apuntaba a que en el máximo torneo de tenis que se celebra ahora en Melbourne, Australia, se convertiría en el mejor de todos los tiempos, superando a Rafael Nadal y Roger Federer. Pero sus mentiras y el creerse por encima de la ley echaron por la borda su deseo.

La historia comenzó el pasado diciembre, cuando Novak se contagió de covid-19 y no cumplió con las normas de aislamiento y cuarentena. Aunque las autoridades australianas de salud no permiten el ingreso al país de quienes no posean el esquema completo de vacunación, el tenista quiso hacer válida una exención médica para no tenerlo al aterrizar el 5 de enero en Melbourne.