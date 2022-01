▲ El Festival de Jazz de Nueva Orleans regresa en abril y mayo con The Who, Stevie Nicks, Foo Fighters, Lionel Richie y otros. Foto Ap

Nueva Orleans. Tras una pausa de dos años provocada por la pandemia de covid, el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans regresa esta primavera boreal con The Who, Stevie Nicks, Foo Fighters, Lionel Richie, Erykah Badu, Ludacris, Nelly y Willie Nelson como artistas principales.

También actuarán Jimmy Buffett, Luke Combs, The Black Crowes, Norah Jones, Ziggy Marley: Songs of Bob Marley y The Avett Brothers. Las estrellas de Louisiana que subirán al escenario incluyen a PJ Morton, Lauren Daigle, Big Freedia, Tank and the Bangas, Nicholas Payton, Nathan & The Zydeco Cha Chas y Trombone Shorty & Orleans Avenue.

Si esto no es algo para todos, no sé qué es , señaló Davis. “Hemos cubierto el paseo marítimo con este. Eso es lo que hicimos después de Katrina (2006). Queremos que esto sea para todos y esperamos que así sea”.

Los paquetes y los pases de admisión general por un fin de semana ya están a la venta. Quienes conservaron sus entradas adquiridas para los festivales cancelados de 2020 y 2021 recibirán un correo electrónico de la compañía de boletos con instrucciones sobre cómo canjearlos para el fin de semana de su elección..