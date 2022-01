The Independent, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 23

Londres. Malik Faisal Akram, el británico abatido a tiros después de tomar a cuatro personas como rehenes en una sinagoga de Estados Unidos el fin de semana, era conocido por el MI5, informó The Independent.

Mientras, crecen las dudas sobre cómo Akram, de 44 años, quien también tenía condenas penales anteriores, pudo obtener una visa y viajar a su objetivo.

El hombre, originario de Blackburn, fue abatido a balazos después de que el último de los rehenes salió, la noche del sábado en la Congregación Beth Israel, cerca de la ciudad texana de Fort Worth.

No se sabe cuándo apareció por primera vez en el radar del MI5, y no se cree que haya sido considerado una amenaza inminente para la seguridad, señaló el diario The Independent.

Akram también era conocido por la policía local en Lancashire debido a delitos penales anteriores, y en 2001 fue expulsado del Tribunal de Magistrados de Blackburn después de despotricar sobre los ataques del 11 de septiembre.