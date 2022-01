Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 22

Londres. Gran Bretaña anunció ayer que suministra a Ucrania armas antitanque para ayudarla a defenderse de una posible invasión, tras la concentración de tropas rusas cerca de su frontera.

Hemos tomado la decisión de suministrar a Ucrania sistemas de armas defensivas ligeras antiblindaje , declaró el secretario británico de Defensa, Ben Wallace, en el Parlamento, y agregó que los primeros sistemas se entregaron ayer, y que unos cuantos británicos se encargarían de la formación durante un breve periodo.