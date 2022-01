Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 22

Moscú. Semanas después de exigir que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) acepten de inmediato tres condiciones a sabiendas inadmisibles para Washington y Bruselas –llevando la confrontación a niveles extremos, sólo vistos en los periodos más tensos de la llamada guerra fría que se creían superados para siempre– podría parecer que Rusia no logró nada, salvo que su intención fuera hundir la bolsa y depreciar el rublo, efectos colaterales que siguieron a cada declaración apocalíptica de la diplomacia rusa.

Los voceros oficiales de Moscú no se cansan estos días de afirmar que, con la negativa de Estados Unidos y sus aliados a siquiera considerar, ya no se diga satisfacer, las demandas de Rusia, no hay ningún motivo para seguir negociando. A la vez, el actual punto muerto era totalmente previsible y, por tanto, no sorprende a nadie.

Las negociaciones de Rusia con Estados Unidos, con la OTAN y con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, antes y después de celebrarse, acapararon los titulares noticiosos con el cruce de acusaciones y desmentidos, advertencias, movimientos de tropas, amenazas de usar la fuerza o de aplicar sanciones.

Se llegó al extremo de que el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguei Ryabkov, dio a entender que Rusia podría instalar bases militares en Cuba y Venezuela, pero aparentemente Moscú no lo consultó con La Habana y Caracas, por lo cual el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, tuvo que saltar ayer al ruedo de las aclaraciones para decir que cualquier eventual decisión al respecto se tomará con pleno respeto a la soberanía de estos países.

Todo indica que la decepción generalizada que prevalece tras el fracaso de las negociaciones no es fortuita y forma parte de la estrategia de Moscú para alcanzar un objetivo doble:

En primer lugar, dejar en evidencia a Washington y Bruselas como contrapartes intolerantes que se niegan a tomar en cuenta las legítimas preocupaciones rusas y, más adelante, ante el riesgo de que la confrontación derive en un devastador conflicto armado, obligarlos a hacer concesiones aparentemente menores pero que puedan ser presentadas como conquistas de Moscú, por ejemplo, acordar los parámetros anuales de las maniobras militares de ambos y su distancia de las fronteras de Rusia.