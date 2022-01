Entendidas así las intenciones del relato, no sorprenderán las extravagancias y simbolismos presentes en la cinta. Después de leer un libro, dejado a su alcance a manera de advertencia ominosa, sobre Ana Bolena, la reina mártir decapitada en 1536 por un pretendido adulterio –práctica tolerada ampliamente en su consorte real Enrique VIII–, una impresionable Diana Spencer confunde su propio destino con el de aquella reina, y en uno de sus múltiples delirios ésta se le aparece físicamente para aleccionarla o advertirle del riesgo de perder ella misma la cabeza, situación muy evidente ya en los actos de autolaceración corporal o de bulimia incontrolada que tanta consternación provocan en la corte. Ese supuesto desvarío mental, exacerbado por un intenso acoso mediático, se presenta también como una amenaza a la estabilidad misma de la insti-tución real, una monarquía cuestionada ya entonces, y mucho más ahora, por escán-dalos imparables. Pablo Larraín, director de No (2012) y de Neruda (2016), filoso fustigador de la dictadura pinochetista, no es menos clemente con el carácter rancio de los rituales de una realeza que coloca el interés de la tradición por encima del bienestar y la salud mental de un personaje como Diana Spencer. Esta lucidez crítica del director, quien saca el mejor provecho del delirio, marca una distancia artística entre esta cinta y otras producciones que por su temática le preceden o se le asemejan ( Diana, 2013, del alemán Oliver Hirschbiegel, con Naomi Watts, o la popular serie The Crown, 2016, en Netflix, del británico Peter Morgan). En el conjunto actual de biopics rutinarias, de realismo convencional, cabe reconocer en el retrato sicológico de su polémica protagonista, todo el sello personal, la autoría audaz, del realizador chileno.

