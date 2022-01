▲ Osvaldo Caldú, propietario del restaurante El Asado Argentino, murió este viernes tras no resistir una cirugía. Foto Roberto García Rivas

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 16 de enero de 2022, p. 6

Osvaldo Caldú , exiliado argentino, reconocido empresario restaurantero, cocinero, ex militante de izquierda y preso político, quien falleció este viernes tras no resistir una cirugía, afirmaba: Los que tuvimos el azar de salvarnos tenemos que contar la historia que no puede ser contada por los compañeros que dieron la vida .

Su edad siempre fue un misterio, ni siquiera sus amigos más cercanos la sabían, pero hay quien afirma “ha de haber tenido unos 69 años y siempre se sentaba mirando hacia la entrada principal: ‘de tanto tiempo en la disidencia’, decía”.

De su restaurante El Asado Argentino, en el sur de la Ciudad de México, Caldú señalaba: Esta diseñado para durar mil años. Es un templo, un museo de la nostalgia . Esta convicción la asumió tras salir sólo con lo puesto de tu país, con tu ropa, pero sales con las tradiciones . Incluso, afirmó: detrás de cada comida hay una ideología .

Osvaldo Caldú, quien también fue herrero, promotor cultural y gran contador de historias, en declaraciones recordó: Nací en Buenos Aires, pero viví en Luján, que está a 50 kilómetros de distancia; es muy conocida por ser un centro religioso ultraconservador, prácticamente de Sudamérica, es como si fuera la Guadalupe de México, la Virgen de Luján .

Sobre su formación roja también contó: “Me formé como rojo porque mis padres son refugiados españoles republicanos. Se conocieron en Argentina, pero él fue oficial en la República y ella estuvo presa en el País Vasco, militarizada, fabricando ropa, uniformes para la guerra. Las canciones que mi madre me cantaba para dormirme eran contra Franco; esas eran mis canciones de cuna, algo se fue pegando”.

Su camino político –rememoró– se enfiló desde los 13 años. Un amigo me llevó a la casa del poeta revolucionario Dardo Dorronzoro; con él aprendí el oficio de herrero. Era un personaje que a todo mundo que conocía lo atrapaba, porque vivía en una sencillez franciscana, practicaba el comunismo, pero comía nueces y miel; la ropa la compraba usada a los sastres, la que se les quedaba; en su casa no había llave, se podía entrar y salir; no se veían las paredes, pues tenía todos los libros del mundo .

El empresario quien fue ex militante de la juventud guevarista y del PRT-ERP, también recordó cuando estuvo un año en Chile, trabajando en la seguridad del presidente Salvador Allende; de regreso me detuvieron en la frontera y pasé un simulacro de fusilamiento en las cuevas, entre la nieve y a cueros .

Después fue detenido en otras ocasiones, pero “la última en Luján, mi abogado Raúl Castro, me dijo: te saqué con habeas corpus, pero pélate de acá; y al día siguiente le volaron la casa, con bomba. Ya empiezan a operar los grupos parapoliciales en esa ciudad; me voy a frontera de Brasil y me detienen en un hotel en Concordia. Aunque había tenido esas caídas, aquí comienzo a deambular de una cárcel a otra”.