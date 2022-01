L

a doctora Judith Friedlander es una antropóloga estadunidense que desde muy joven vino a México y vivió en el municipio indígena de Hueyapan, en Morelos: “Cuando llegué a Hueyapan, alguien que estaba en el autobús conmigo, me dijo: ‘Usted tiene que conocer a la familia Barreto’. Me llevó a casa de doña Zeferina Barreto, quien me dijo: ‘Usted puede vivir en la casa con nosotros, aprender náhuatl’. Hoy –aclara J. Friedlander, autora de Ser indio en Hueyapan –, conozco bien la lengua pero no puedo hablarla”.

Cinco minutos después de llegar al pueblo, Judith Friedlander se encariñó con una niña de cinco años: “Maribel, hija de doña Josefina. Maribel siempre me seguía. Cuando salí del pueblo, un año después, Maribel empezó a escribirme, por eso mantuve el contacto con Hueyapan. Maribel me dijo que aprendió a escribir por esas cartas. Yo soy como su madrina. Mantenemos el contacto hasta ahora. A su mamá y a su abuelita las quise mucho. Su abuelita decía que yo era su hija gringa, y me llevaba al mercado. Era curandera, muy ‘comadrera’, hablaba mucho. Aprendí mucho del pueblo gracias a doña Zeferina y a don Rafael.

“Guillermo Bonfil –continúa Judith– fue el primero que me habló de Hueyapan. Cuando vine a México con el propósito de estudiar a un grupo que se llamaba Movimiento Restaurador de Anáhuac. Cuando hice mi tesis de doctorado, primero me interesó el Black Power en Estados Unidos, así como El Poder Rojo, de los indígenas norteamericanos. En 1969 hubo movimientos políticos muy fuertes en ese país, y tuve la posibilidad de estudiar movimientos en México. Conocí al Movimiento Restaurador de Anáhuac de maestros e ingenieros que construían una cultura mexicana, pero me sentí muy nerviosa con ellos y decidí buscar un pueblo indígena donde vivir y aprender lo que pensaban los habitantes de su identidad indígena. Guillermo Bonfil sugirió Hueyapan y un profesor mío de la Universidad de Chicago, Víctor Turner, gran conocedor de pueblos mexicanos me llevó a conocer Hueyapan y, después de un par de horas, decidí regresar. Tomé el autobús sola a Hueyapan y un señor me llevó a la casa de la familia de Maribel y me invitaron a vivir con ellos. Yo había dejado mi mochila en el hotel Vasco, en Cuautla, y regresé para recoger mis cosas. Desde ese día viví con esa familia. Conocí muy bien a todos los hermanos, pero mi relación con Maribel resultó muy especial desde el principio; pasé mucho tiempo con su abuelita y con su mamá. Aprendí a hacer tamales y entrevisté a todo mundo sobre lo que es ser indígena, por eso escribí Ser indio en Hueyapan, que salió en 1975 en inglés, y en 1977 en español y en francés. Nuevamente, se publicó en 2006. Esa edición es más política e intelectual que la primera. La doctora Bell Chevigny viajó conmigo a entregarle el libro al pueblo y fue un día de fiesta.”

Judith Friedlander es muy querida en Hueyapan y se interesó especialmente en la niña Maribel, hoy día una mujer muy guapa y dueña de sí misma:

–Yo soy Maribel Vargas Espinoza, tengo 58 años, soy originaria de la comunidad indígena de Hueyapan, Morelos. Nací en 1963; cursé la primaria en la escuela Carlos Arturo Carrillo de mi comunidad. Como en Hueyapan no había secundarias, mi papá me llevó a una técnica en la comunidad de Zacualpan de Amilpas, Morelos.