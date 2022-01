C

ontinuando con el análisis del balance de los principales mercados cinematográficos de América Latina: Colombia y Argentina.

Colombia

Durante 2021 acudieron a las salas colombianas 27.6 millones de espectadores (cerca de 140 por ciento más que en 2020), a diferencia de los 73.1 millones de asistentes en 2019, año que fue récord para el sector cinematográfico en este país –en 2019 acudieron a las salas colombianas 25 millones de espectadores más que en Argentina (mercado que durante décadas, y hasta mediados de la década de 2010, había sido el doble que el colombiano).

A diferencia de la mayoría del mundo, en Colombia el filme más visto en 2021 no fue Spider-Man: No Way Home, sino Encanto, la animación de Disney basada libremente en la cultura colombiana, que recaudó más de 10 millones de dólares en este país (más de 3.6 millones de espectadores), contra algo más de 8 millones de dólares de Spider-Man (2.8 millones de asistentes). Sin embargo, la gran convocatoria del hombre arácnido convirtió a diciembre de 2021 en el mejor mes de todos los tiempos para el mercado cinematográfico colombiano.

El parque exhibidor colombiano, que a fines de 2019 tenía mil 238 salas, comenzó a reabrir progresivamente sus cines desde junio de 2020 (Cine Colombia, la mayor exhibidora cinematográfica del país, abrió desde el 15 de junio; algunas salas de cine independientes recomenzaron sus operaciones recién en noviembre de ese año).

Con respecto al cine nacional, en 2021, 1.3 por ciento concurrió a ver películas nacionales: este porcentaje se compone mayormente por el éxito de El paseo 6. En efecto, la saga de esta comedia escrita por Dago García, constituye ya una pequeña tradición navideña (todas sus ediciones se estrenaron en fechas cercanas a la Navidad). El paseo 6 fue el filme nacional más visto por los colombianos, sumando 742 mil dólares, pero sin llegar al Top 10 de los filmes más vistos en ese país.

A su vez, un filme de autor como Memoria, dirigido por el prestigioso director tailandés Apichatpong Weerasethakul, y con Tilda Swinton como protagonista, estuvo varios meses en cartelera. Esta coproducción colombo-tailandesa, que ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, fue la representante colombiana para los premios Óscar.