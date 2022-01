Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de enero de 2022, p. 7

Gabriel Nuncio es el protagonista de la película El comediante, donde con ironía y a partir de la comedia, devela aspectos biográficos con multihistorias que giran en torno al fracaso, la paternidad, a sucesos extraordinarios y a los sueños.

Gabriel rechaza la invitación de hacer un viaje intergaláctico, pues, entre otras cosas, se le ha presentado la oportunidad de ser padre. Pero sus finanzas se desmoronan, su carrera de comediante no despega y sus energías se concentran en un ambicioso guion sobre la llegada del primer humano al planeta Marte.

El comediante, codirigida por elmúsico Rodrigo Guardiola y el mismo Gabriel Nuncio, ya está disponible en la plataforma de Netflix, luego de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde ganó los premios a mejor película y mejor fotografía.

Ahora, los espectadores de la plataforma digital serán testigos de que, tras cada decisión de Gabriel, la pulsión del fracaso orbitaba su vida, mientras buscaba de una u otra forma su lugar en el universo. En esta historia, el director y actor se acompañó en el reparto por Cassandra Ciangherotti, Adriana Paz, Alejandro Saevich, Eduardo Donjuan, Cecilia Suárez, Tenoch Huerta, Bernardo Velasco, Renata Vaca, Manolo Caro, Patricio Serna y Herly RG.

Gabriel Nuncio, en entrevista con La Jornada, contó: “La película tiene sus génesis en una serie de anécdotas o rutinas de cuando hacía stand up comedy, pero era por pasatiempo, con amigos músicos o directores de cine, era completamente un entretenimiento, pero algunas de esas historias se fueron hilvanando hasta que muchas personas me opinaron que debería crear una nueva obra con ellas”.

Entonces, “escribí un guion, en un ejercicio muy autobiográfico –pues también soy el protagonista de la cinta–, el cual comenzó como un proceso de exploración, de mucha terapia, así como de encontrarle su camino y tono hasta que invité al realizador Rodrigo Guardiola, quien me acompañó en esta aventura”.

Guardiola me ayudó a descubrir nuevas aristas; nos tomó seis años hacer la película y se grabó durante la pandemia, lo cual resultó un ejercicio muy particular; además de que en esa coyuntura tuve que acotar algunas ideas .

De la biografía a la creación visual

El proceso creativo fue de tal intensidad, aceptó el actor, que se cerraron ciclos de su propia historia. Mi departamento fue una locación, lo cual ayudó para que culminara un episodio de mi vida, porque finalmente estoy contando una historia mía, pero de hace varios años; es decir soy yo, pero ya no lo soy .

El guion partió de dos historias reales. La primera es que una buena amiga de Nuncio lo invitó a colaborar en sus planes de ser mamá, lo cual disparó una serie de reflexiones sobre la familia y la paternidad que Guardiola y yo compartimos .

La otra inspiración de esta película, explica el histrión, es un poco más extensa. “Hace unos años conocí a una chica española que el día que me visitó en mi casa llegó vestida de negro y con un ukelele a juego. Con un suave acento español, me dijo mirándome fijamente a los ojos: ‘Tengo algo que decirte: la verdadera razón por la que tú y yo nos hemos encontrado en tantas ocasiones es porque estoy en contacto con los extraterrestres’.

“Luego tomó con parsimonia el ukelele y me relató el comienzo de su relación con la ‘confederación intergaláctica’. En cada silencio, ella rasgueaba un acorde que le daba solemnidad a su relato. Al día siguiente, le pregunté cómo se comunicaba con ellos. 'Me hablan en mis sueños; quieren que haga una película para avisarle a todos que vendrán por mí. Pero yo no hago películas’. ¿Una película sobre la visita de los extraterrestres?, le pregunté. ‘Puede ser de lo que sea, pero que se sepa que me voy con ellos. Me miró, y agregó: Tiene que ser una comedia’”.