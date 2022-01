Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 14 de enero de 2022, p. a11

Adrián Aldrete, jugador de Cruz Azul, reconoció que es difícil militar en el conjunto cementero por la constante presión que existe alrededor del equipo; no obstante, aseguró que esa exigencia le agrada, toda vez que genera mayor competi-tividad al interior del plantel.

Es una institución complicada por el tema de la presión, de que siempre tiene que estar en los primeros lugares, es una vitrina muy importante, pero como jugador me gusta porque no te puedes relajar, todos los días debes trabajar fuerte y no solamente en lo futbolístico, sino también en lo mental, para poder dar la talla en un equipo como Cruz Azul , declaró ayer en conferencia virtual.

Señaló que la llegada de refuerzos de renombre para el Clausura 2022 no significa una presión extra al interior del equipo comandado por el técnico peruano Juan Reynoso.

“La exigencia es constante, siempre se habla de lo mismo al inicio de cada torneo por la obligación que tiene este equipo y eso lo hemos podido canalizar de la mejor manera. Ya obtuvimos un título que nos ayudó mucho en ese aspecto, sabemos que podemos volver a hacerlo siempre y cuando hagamos las cosas bien.