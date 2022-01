Un particular solicitó esta información a la UIF (que encabeza Pablo Gómez Álvarez), que la negó con el argumento de que se trata de información clasificada porque incluye datos confidenciales, y se dijo impedida para emitir cualquier señalamiento sobre la existencia de investigaciones en contra de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto o contra López Obrador.

El pleno del INAI determinó que por tratarse de servidores públicos del más alto nivel no es procedente la reserva que invocó la SHCP para no entregar la información. Por ello, la UIF deberá proporcionar el número de denuncias que ha presentado entre 2005 y 2021 contra los ex mandatarios y el Presidente ante la Fiscalía General de la República o su antecesora, la Procuraduría General de la República.