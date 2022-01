E

n 2021 la taquilla recaudada por los cines de todo el mundo creció alrededor del doble con respecto a 2020 (aunque representa la mitad de los box office logrados en 2018 y en 2019 a escala global).

Un dato a tener en cuenta es que Hollywood no termina de recuperarse a niveles prepandemia: Endgame, la película más vista en 2019 en todo el mundo, recaudó prácticamente lo mismo que los tres filmes de Hollywood mundialmente más taquilleros en 2021: Spider-Man: sin regreso a casa, F9 (Rápidos y furiosos) y Sin tiempo para morir (la última entrega de James Bond).

A su vez, de los tres filmes más vistos a nivel mundial en 2021, dos fueron chinos: detrás de Spider-Man: sin regreso a casa, The Battle of Lake Changjin y Hi, mom (vistos, principalmente, en las salas del gigante asiático). Si se analiza el Top 10, en el puesto seis se suma otro título asiático: Detective Chinatown 3.

Hasta el momento, nunca había sucedido que entre las 10 cintas más vistas a nivel mundial hubiera alguna china (es decir, temática de esa nacionalidad y destinada principalmente al consumo interno en el gigante asiático).

En relación con América Latina, como sucedió en gran parte del mundo, diciembre de 2021 superó al mismo mes de 2019 (y en algunos casos fue el diciembre más taquillero de las últimas décadas), debido principalmente al gran éxito de Spider-Man: sin regreso a casa, aunque vale resaltar que en Colombia la historia del arácnido no fue la más vista, sino Encanto, la animación de Disney que a su manera retrata la cultura de ese país.

Otro denominador en común en el subcontinente latinoamericano es que ningún título nacional se ubicó en el Top 10 de sus mercados locales, algo que, en épocas prepandémicas no era raro en los países analizados en este artículo, los principales de la región).

México

El mercado azteca –el cuarto más grande a nivel mundial– en 2021 registró más de 124 millones de espectadores, mucho más que las 64.5 millones de entradas vendidas en 2020, pero menos de la mitad de los 342 millones de asistentes que concurrieron a lo largo de 2019.

Al 31 de diciembre de 2021, en el país se habían reabierto 96 por ciento de las salas (el parque exhibidor nacional, con 7 mil 625 salas, es el cuarto más importante a escala global). A fines de 2021 todas las entidades las habían reabierto, luego de que en 2020 estuvieron cerradas más de 26 semanas. Todas las cortinas se bajaron a fines de marzo de 2020 y reabrieron gradualmente a comienzos de junio del mismo año; Aguascalientes se ubicó en primer lugar.

El gran éxito del año, como en casi todo el mundo, fue Spider-Man: sin regreso a casa, que en sólo dos semanas recaudó más de 65 millones de dólares.

Hasta 2019 las películas nacionales fueron vistas por entre 8 y 11 por ciento de los espectadores locales (salvo años excepcionales, cuando un blockbuster local subió esa cifra hasta cerca de 20 por ciento). En 2019, uno de los mejores años para el cine mexicano en su territorio, vendieron casi 33 millones de entradas y recaudaron alrededor de 82 millones de dólares.

Los estrenos nacionales lanzados durante la pandemia no tuvieron buena repercusión. En 2020 se lanzaron 40 títulos que representaron 11.6 por ciento de los espectadores totales, explicados, principalmente, por Cindy la Regia y Loco por ti, estrenados antes del cierre de las salas por la pandemia.