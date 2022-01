A lo largo de sus cuatro episodios, la docuserie narra las seis décadas artísticas de la leyenda viva de la música , que nunca renunció a su estilo único y personal . Raphael desvela los mejores y los no tan buenos momentos que ha vivido sobre el escenario.

No tuvimos ninguna línea roja, hemos contado con una confianza plena del artista , comenta Ortega.

Género en auge

Un factor fundamental es el respeto, pero también buscamos la emotividad, llegar al corazón del público, tanto en el cine como en la televisión. Para nosotros, narrar la vida y la trayectoria de Raphael era como tener el Santo Grial y no saber cómo abordarlo. Es una historia increíble , señala Arnaiz, quien destaca la humildad del cantante. No tiene reparos en sentarse en una rueda de prensa con 78 años y confesar que sigue aprendiendo, que tiene aún mucho por aprender .

Raphaelismo pone en relieve cómo el género documental se ha convertido en un referente no sólo en el cine español, sino también en la televisión, con títulos recientes como Lola o El Palmar de Troya.

El documental es un género que hace unos años era para minorías. El público se ha dado cuenta de que muchas grandes historias están en la calle, en las tablas, en las películas. A nosotros nos apasiona la arqueología visual, recuperar cierto tipo de material. Algunas veces, nos hacemos la pregunta de qué hubiera pasado si estas historias no se hubieran contado, no se conocerían las diferentes facetas de Umbral o los detalles de la carrera de Raphael , destaca.

El futuro, una preocupación cruel

Intentando ser discreto con algunos temas, El Divo de Linares reconoce ante los documentalistas que no se siente cómodo hablando del trasplante de hígado al que se sometió hace años, pero sí confiensa, entre otros temas, que tiene un gran defecto que le impide disfrutar cada momento de su carrera y es que siempre está pasando en el futuro.

“Para atrás, ni para echar impulso, jamás, pero es una forma de ser mía que no sé si es buena o mala. Es mala porque no me deja disfrutar del éxito y esto es una cruel realidad.