▲ En la imagen, bandejas donde se revelan las fotografías, para lo cual se emplea una fórmula ecológica. Foto cortesía de la entrevistada

El diplomado de formación de impresores es único en el país por su utilización de un revelador ecológico, diseñado en 2004, a petición de Toledo con apoyo de Gerardo Montiel. La fórmula no contiene metales pesados ni agentes tóxicos, señala Alcaraz. Ese mismo año, la fotógrafa, por conducto de Graciela Iturbide –para quien imprime desde 1996–, fue invitada a probar la fórmula del revelador ecológico, por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Centro Nacional de las Artes y CaSa.

La empleó en negativos de diversas complejidades y encontró un revelador noble que da mucha profundidad . Debido a eso, se le encargó la producción e impresión de la carpeta Animalía, de Toledo, Pablo Ortiz Monasterio, Graciela Iturbide y Pía Elizondo, con un tiraje de 50 ejemplares.

La próxima edición del diplomado dará inicio el 20 de enero, si la pandemia lo permite . No se efectuó en 2020 ni en 2021. Se divide en seis módulos y se aborda uno por mes a lo largo de tres días. Alcaraz ha tenido alumnos que son fotógrafos, impresores, docentes, artistas y hasta poetas. Es una herramienta abierta a todos los ámbitos, porque genera muchos intercambios , dice.

El diplomado empezó como un taller aleatorio, que se hacía una vez al año y consistía en tres días de impresión. Luego, se decidió a hacer algo más vigoroso , porque se trata de que el alumno esté bien formado en lo técnico . También comprende mucha reflexión teórica sobre el papel del impresor como canal interpretativo, que con su intuición y su mundo simbólico, trae el negativo a la vida , por lo que los alumnos hacen varios ejercicios, como el autorretrato y el collage. Culmina en un proyecto final con una narrativa de autor .