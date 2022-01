–Es mi trabajo hacer obra; esa es mi labor constante. Puede ser dibujo, pintura o escultura. Sin embargo, eso no está programado en mí, sino que sale en el momento. De otra manera, resultaría un trabajo casi forzado de que te tienes que poner metas para realizarlo. No, pienso que eso tiene que ser espontáneo en el momento que tienes ganas de hacer algo. En general, es el trabajo profesional. Estás esperando el momento oportuno para hacerlo.

Lagunes desarrolló su carrera artística en solitario, alejada de los grupos y la oficialidad. Cronológicamente, se le podría relacionar con la generación de la Ruptura. Al respecto, externa: Ay, no, porque esos eran muy clasistas. Como no era de grupos, tenía que ir por mi cuenta y ver cómo entrar .

También tomó cursos de cerámica con Juan Soriano, de grabado en metal con el colombiano Guillermo Silva Santamaría, de grabado en linóleo y madera con Arturo García Bustos, de litografía con Francisco Dosamantes; incluso, aprendió técnicas japonesas de grabado con unos artistas nipones que llegaron a México.

Lagunes realizó su primera exposición individual en 1965, impulsada por Margarita Nelken, la diosa de crítica de arte de entonces , en el Instituto Francés de América Latina. Berta Taracena, Raquel Tibol y Nelken escribieron favorablemente sobre su obra.

La producción de la artista ha pasado por diferentes etapas. Mientras sus dibujos de la serie Ciudades se antojan surrealistas, su escultura abandona la figuración –hombres, mujeres, familias, grupos– en favor de volúmenes abstractos y geométricos, ensamblados para formar composiciones casi arquitectónicas. En cuanto a su gusto por la abstracción dice: Poco a poco, en el desarrollo de una profesión, se va evolucionando. Uno participa del momento que vive .

De pronto Lagunes pensó en la escultura mueble, para que sirviera de algo . En piezas como Almacén de recuerdos, los volúmenes se abren para resguardar objetos.

–¿Qué le falta por hacer?

–Es una trayectoria que puedes continuar sin proponerte una cosa establecida ni nada, sino que es el desarrollo de tu profesión. Las obras van saliendo sin querer. Darle un poco de movimiento, aunque no ese cambio brusco que se nota que es copia de alguien. Una evolución lógica del camino del trabajo profesional. Tú cambias deliberadamente o sin querer vas modificando lo que pensabas hace dos años. Te acostumbras a estos cambios, ya ni los notas, sino que los haces de manera natural.