Ahora puedo decir que Codeme no tiene ni pies ni cabeza, ni para dónde caminar o ver. No podemos recibir ni proyectar nada porque no tenemos registro en Hacienda. La chequera está embargada , admitió.

Entretanto, los problemas de gobernanza y financieros avanzan en varias federaciones. Aquí el error garrafal que se dio al soltar a Codeme (del Sinade). No hay quién maneje las federaciones, y más ahorita, que muchas como ciclismo, atletismo y natación, andan mal, pero tampoco quieren estar bien, así que hay que recomponer el camino , sostuvo.