Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 7 de enero de 2022, p. 9

De cara al debut del América en el torneo Clausura 2022, hoy frente al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, el técnico azulcrema Santiago Solari dijo estar emocionado por el nuevo certamen; no obstante, reconoció que su equipo no está en las mejores condiciones, toda vez que presenta siete bajas, entre positivos por covid-19 y lesionados, mientras sus dos refuerzos aún no están listos para jugar.

“Estamos muy contentos e ilusionados con el año que empieza, pero un poco desabastecidos de piernas.

Ha habido cinco bajas deportivas, a quienes les agradecemos y les deseamos lo mejor, y tenemos siete por motivos de salud para esta convocatoria, con lo cual, son muchos los jugadores menos. Es cierto que se han incorporado dos elementos, (Diego) Valdés y Jonathan (dos Santos), pero ninguno está en condiciones de participar. Lo afrontaremos con ilusión, alegría, con ganas de compensarlo con competitividad, pero evidentemente no es el comienzo más cómodo para nosotros , señaló ayer en conferencia virtual.

Asimismo, indicó que podría haber más incorporaciones, luego de que no se concretó el fichaje del uruguayo Brian Ocampo, aunque advirtió que deberá ser paciente, pues la directiva aún analiza opciones.

“Con respecto a la integración del equipo, nos armamos de paciencia. Como entrenador, mi función es tratar de aconsejar, así como señalar carencias y virtudes.

Luego hay cosas que exceden a mi ámbito de competencia, sabiendo que hay una gran sintonía con el presidente y la directiva, y que todo el mundo quiere lo mejor para el club, aunque a veces las cosas son más difíciles de lo que nosotros querríamos , comentó.

En ese sentido, el entrenador argentino destacó la importancia de apuntalar correctamente al conjunto azulcrema, sobre todo en este año mundialista.