Ante ese festejo y para este 2022, el mandatario enunció sus tres deseos: salud. Tenemos que agradecer el que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad. Entonces, eso es lo primero, la salud, no sólo para enfrentar esta variante de la pandemia, sino en general salud, que todos estemos sanos, que tengamos salud todos los mexicanos, porque no queremos que nadie esté hospitalizado ni enfermo; queremos que estemos sanos todos .

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, sobre sus deseos para este día, el Presidente apuntó que en el entorno familiar, su hijo menor, Jesús Ernesto, todavía está para Reyes Magos, aunque, como muchos otros, ya se dan cuenta, en la lista para Reyes Magos, es más, para las cartitas, ropa, zapatos, más ropa y zapatos, porque ya los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos .