Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de enero de 2022, p. 6

Londres. El Banco de Inglaterra (BoE) publicará este año un libro destinado a mejorar la comprensión de la economía por parte del público británico, titulado Can't we just print more money? (¿No podemos sólo imprimir más dinero?)

Hace menos de tres semanas, el banco nacional británico puso fin a un programa de compra de bonos con valor de 895 mil millones de libras, política que suele denominarse impresión de dinero y a la que se culpa de alimentar la inflación.

Los funcionarios del BoE han subrayado que las compras no implican la impresión literal de billetes –como en la Alemania de Weimar y otros países afectados por la hiperinflación– y también han rechazado las sugerencias de algunos economistas de que se financió el gasto del gobierno en la pandemia de covid-19.