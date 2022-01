Ángel Vargas

Miércoles 5 de enero de 2022

El director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Hilario Topete Lara, aseguró en entrevista con La Jornada que tiene la certeza de que la Secretaría de Cultura (SC) federal regularizará la situación laboral de la plantilla eventual de esta instancia educativa.

Sin embargo, en la institución continúa la confrontación luego de que al menos 46 trabajadores contratados por los capítulos 1000 (de servicios personales) y 3000 (por honorarios) condicionaron seguir con sus labores hasta que se les informe de manera oficial cuándo firmarán contrato y a partir de qué fecha serán remunerados. La comunidad manifestó que prevalece la fragmentación y precarización en la ENAH.

Topete Lara señaló que envió la base de datos de empleados afectados a la SC para una búsqueda de regularización de sus puestos-función. Esto significa que los eventuales como figura laboral van a desaparecer, mas no los contratos ni la gente. No perdí ningún trabajador en este momento, lo cual me alegra bastante .

El antropólogo añadió que se ha dicho que tengo una preocupación infundada, y prefiero tenerla a no manifestar reacción alguna ante algo que aqueja a la ENAH. Ésta es mi responsabilidad y tengo que velar por ella, por lo que debo atender cualquier situación que la pueda estresar. Es una locura pensar que una escuela octagenaria, que ha generado una buena parte de los asesores del presidente de la República, vaya a desaparecer .

Aunque “hay cosas que no podemos frenar, la escuela está bajo mi responsabilidad y no podría permitir que se hiciera algún desaire o se dejara a alguien colgado de la brocha. Si los eventuales interrumpen sus funciones, el plantel se muere. No es broma cuando decimos que en la ENAH se trabajan 365 días.

“Durante la pandemia los eventuales han sido el motor de esta escuela; todos los trabajadores sindicalizados, a través de sus sindicatos, establecieron un mecanismo de seguridad vital y sanitaria: la mayor parte de ellos se fueron a sus casas ante la inseguridad de salir a la calle, por viajar en transporte colectivo, aunque otros siguen laborando en la escuela.

“La ENAH ha proveído traba-jos para el Tren Maya, ha hecho labor paleontológica y demás, por lo que no puede cerrar. Es una escuela de una larga tradición y tiene un reconocimiento a nivel planetario. Si nos quitan a los eventuales, simplemente se viene abajo.