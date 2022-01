A Serna Chávez, uno de los más cercanos colaboradores del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, se le acusa de presunto enriquecimiento ilícito, por lo que fue detenido y posteriormente vinculado a proceso, luego de que el ex subsecretario de Administración y Capital Humano del gobierno pasado Miguel Ángel Vásquez Reyes –también investigado por actos de corrupción y en su calidad de testigo colaborador– proporcionó información a las autoridades que lo involucran en el desvío de casi mil millones pesos.

El juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México negó concederle a Julio César Serna Chávez, ex titular de la Central de Abasto y ex jefe de gabinete de la anterior administración capitalina, la suspensión definitiva contra la prisión preventiva justificada y el congelamiento de sus cuentas bancarias que un juez le dictó a principios de diciembre pasado.

De acuerdo con el expediente, el ex funcionario capitalino solicitó la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional por presentar un trastorno mental que le impide permanecer privado de su libertad.

Sin embargo, Antonio González García, juez segundo de distrito de amparo en materia penal, argumentó que no se observa alguna circunstancia de la cual pudiese advertirse una situación que afectaría la integridad física o emocional de sus dependientes que amerite concederle la medida para que se le permita continuar el procedimiento en libertad.

Hermano busca protección

Por separado, su hermano Luis Ernesto Serna, ex secretario particular de Miguel Ángel Mancera, promovió un juicio de amparo ante el juzgado tercero de amparo en materia penal. El juez Augusto Octavio Mejía le concedió la suspensión provisional contra cualquier libramiento que se haya ordenado en su contra, siempre y cuando no amerite prisión preventiva oficiosa. Además, pidió a las autoridades capitalinas un informe previo y fijó el 7 de enero para celebrar la audiencia incidental.