Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de enero de 2022, p. 25

Al comentar sobre el proceso penal contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre –ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México– por el delito de trata de personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no debe haber corrupción ni impunidad , y en el terreno jurídico se aplica la ley sin miramientos, sin privilegios; corresponde a la autoridad de la ciudad este caso y lo está atendiendo”.

El procedimiento debe atender el campo jurídico, dijo, y añadió que “el presunto responsable –sin mencionar su nombre– de estos actos, pues tiene derecho a la defensa. Así es cuando se vive en un estado de derecho.

“Desde luego, también creo que no debe haber corrupción ni impunidad. Hay que seguir limpiando al país de corrupción y acabar con la impunidad, porque antes robaban, hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad. Si tenían influencias no pasaba nada, la cárcel era para los que no tenían influencias o no tenían con qué comprar su inocencia. Entonces, ya no es así, cero impunidad es parte de los cambios que se han venido realizando y se tienen que seguir promoviendo.