Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 28 de diciembre de 2021, p. a12

Para la clavadista Adriana Jiménez 2021 significó un año de retos. Regresó a las competencias con un segundo lugar en la Serie Mundial de Bosnia y se resintió de una lesión en la espalda y cuello que le impidió terminar en Irlanda, luego se contagió de coronavirus, el cual superó, y por tres meses entrenó casi sola en las albercas Francisco Márquez y del Comité Olímpico Mexicano.

Hace una semana retornó de Abu Dabi, donde la mexicana, ranqueada en segundo lugar, cayó al noveno en la prueba de 20 metros en la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Natación (FINA).

Los resultados no fueron los mejores. Ha sido un trayecto de alta exigencia y sin equipo multidisciplinario. Estoy pagando de mi bolsillo al entrenador César Cuevas ante la negativa de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Federación Mexicana de Natación para contratarlo, dijo.