Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 23 de diciembre de 2021, p. a12

La actual escasez de fichajes bomba en el balompié mexicano, así como la limitada exportación de jugadores nacionales a ligas de Europa, se deben principalmen-te a que hoy día no existen grandes futbolistas en nuestro país, lamentablemente no hay líderes ni figuras que marquen la diferencia , consideró el detector de talentos Ángel Coca González.

Mencionó por ejemplo al ex americanista Sebastián Córdova, quien acaba de fichar con Tigres.

“Todo mundo afirmaba que sería un icono de las Águilas, pintaba para ser la gran figura, pero quedó a deber, se esperaba más de él y no supo portar la playera, no se convirtió en el líder que necesita el club.

“Ahora se va con Tigres, lo cual, para mí, no es un ‘fichaje bomba’, ahí le costará más trabajo sobresalir por la calidad de jugadores que tiene ese equipo. Tuvo buenas actuaciones con la selección mexicana, pero le faltó destacar más con el América. Si quería ir a Europa, ya se le complicó el camino”, señaló.