Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de diciembre de 2021, p. 9

Los Ángeles., Ansel Elgort y Mike Faist protagonizan Amor sin barreras, remake de la película de 1961, dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins. El nuevo largometraje, de Steven Spielberg, que debuta así en el género musical, se estrena hoy en los cines de España.

Spielberg es un gran director, porque es un gran líder que une a todo mundo y pone el acento en el trabajo en equipo. Es el mejor líder que he tenido el privilegio de conocer , señaló Ansel Elgort en entrevista.

Entiende que hacer una película requiere trabajar en equipo. Una gran parte de eso es comprender que, cada uno de los integrantes, sea cual sea el departamento en que trabaje, es un artista que contribuye con algo , afirmó por su parte el actor Mike Faist, quien da vida a Riff.

Ansel Elgort no oculta su pasión por Amor sin barreras y por Tony, su personaje en el musical. Me encanta la obra, como musical y espectáculo. Amo las canciones de Tony y adoro escuchar la banda sonora. He sido un gran fan desde hace mucho tiempo , contó el joven.