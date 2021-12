Ap

Nueva York., Quince películas que incluyen Noche de fuego, de México; Plaza Catedral, de Panamá, y El buen patrón de España continúan en la contienda por una nominación al Óscar al mejor largometraje internacional.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el martes por la tarde la lista de finalistas en varias categorías. Sus miembros votantes ahora tendrán que elegir los títulos que terminarán en la competencia oficial.

Por la nominación al premio de la Academia al mejor largometraje internacional, antes conocido como película en lengua extranjera, también compiten: Great Freedom de Austria (cuyo título original es Grosse Freiheit); Playground de Bélgica (Un monde, o en español Un pequeño mundo); Lunana: A Yak in the Classroom de Bután; Flee de Dinamarca; Compartment No. 6 de Finlandia (Hytti nro 6); I’m Your Man de Alemania (Ich bin dein Mensch, en español El hombre perfecto); Lamb de Islandia; A Hero de Irán (Ghahreman; en español Un héroe); The Hand of God de Italia (È stata la mano di Dio, o Fue la mano de Dios); Drive my Car de Japón (Doraibu mai kâ); Hive de Kosovo (en español Colmena), y The Worst Person in the World de Noruega (“Verdens verste menneske, o La peor persona del mundo).

Noche de fuego es la primera película de ficción de la documentalista Tatiana Huezo. El largometraje sigue a tres niñas que se hacen pasar por varones ante la violencia por el narco en el campo mexicano. Este año recibió una mención especial en el Festival de Cine de Cannes y también fue galardonada en los festivales de San Sebastián y Atenas. Desde noviembre está disponible en Netflix.