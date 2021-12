Alondra Flores Soto y Fabiola Palapa Quijas

Miércoles 22 de diciembre de 2021, p. 3

María O’Higgins defendió las causas campesinas y obreras, estos ideales en favor de los vulnerables y su profundo amor por el arte fueron el eslabón más fuerte en la vida que compartió con el artista Pablo O’Higgins. La abogada y profesora falleció la noche del lunes a los 101 años luego de varias semanas de permanecer postrada.

El cuerpo de María de Jesús de la Fuente de O’Higgins fue velado ayer en la agencia funeraria Gayosso Félix Cuevas. La Secretaría de Cultura federal y la Universidad Autónoma de Nuevo León anunciaron que el próximo año le rendirán un homenaje póstumo a la pionera en la defensa de los derechos de la mujer.

María dedicó sus últimas décadas a luchar por la conservación del legado de su esposo, el pintor, grabador y muralista mexicano de origen estadunidense Pablo O’Higgins, quien llegó a nuestro país en 1920, invitado por Diego Rivera. Fue aquí donde el originario de Utah adquirió la nacionalidad mexicana y residió hasta su fallecimiento en 1983. Se enamoró de los murales, los magueyes y una inteligente abogada que conoció en Monterrey. Pablo y María se casaron en 1959.

En vida, ella se dedicó a acompañar el quehacer pictórico del muralista y después fue la guardiana de su obra, perseverante y fuerte en hacer cumplir el deseo de que la producción artística del pintor permanezca como patrimonio de los mexicanos.

La reconocida abogada, animada por su esposo, produjo obra propia con técnicas como acuarela, óleo, litografía, bordado y grabado, además de que entre 1962 y 1964 fue ayudante de Pablo O’Higgins en los murales que pintó en el Museo Nacional de Antropología.

La también pintora y promotora cultural inició su quehacer artístico en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Nuevo León y trabajó con ahínco en favor de los derechos de las mujeres.

Cercana al centenario de vida, dijo en entrevista a La Jornada (10/03/2019) haber recibido propuestas de instancias privadas para adquirir la obra de Pablo. Respondió con negativas firmes: ‘‘si no son instituciones oficiales, no me interesa darles nada, porque la obra de Pablo es de México y para México”. Añadió que el muralista ‘‘siempre respetó y quiso a la gente de este país, los trabajadores primero”.

María de Jesús de la Fuente Casas nació en el pequeño poblado de Valle de Rayones, Nuevo León, el 18 de octubre de 1920. De su padre, quien participó en el reparto agrario de Lázaro Cárdenas en su estado natal al norte del país, aprendió el amor por la tierra y el trabajo duro de quienes se dedican al campo.