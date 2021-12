“No elijo las historias, es parte del reto de crearlas; en LoveStories reproduzco con mis dibujos los relatos que me mandaron; incluso, si se trata de una historia que me parezca simple o cursi, el reto es hacerla divertida, no sólo para la persona que me la pidió, sino para todos los que la vean”, dice Changos Perros en entrevista con La Jornada.

“Se me hace muy interesante que mi trabajo llegue a muchas personas como meme, me lleva a replantearme lo que hago y soy. Al principio me consideré dibujante, pero me he tenido que adaptar; no me molesta que me llamen ‘memero’. Un día decidí hacer viñetas de un solo tema: los temores. Esos dibujos fueron hechos en un cuadrito; cuando fui más concreto en ese formato fue más fácil crear historias”, aclara.

Changos Perros considera que sistematizar sus caricaturas le ayudó a ser más productivo, además de que es más rápido terminar las historias.

“Al principio no sabía si las Love-Stories serían de una página o cómo iba a abordar cada historia; para simplificar todo comencé a sistematizar el proceso. Decidí que fueran de una página con 25 cuadritos máximo, con textos cortos, para que las historias salieran una tras otra, como máquina para hacer tortillas.

“Eso mejora mi productividad, pero se vuelve un poco monótono, por eso exploro diferentes estilos y formatos, que no se vuelven tan virales como las LoveStories, pero necesito hacerlas para expresar completo mi trabajo”, explica.

El dibujante sigue creando LoveStories con la intención de realizar un segundo libro. Cualquier interesado puede pedir la suya en la cuenta de Facebook del creador @ChangosPerros.