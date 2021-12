Muy cerca, Alex y Yair, ambos de Honduras, se retaron a un duelo de trompo. Entre sus habilidades destacaron: el cohete, el carrusel, el búmeran y otras suertes.

Los adultos, de su lado, no renuncian a su sueño: llegar a Estados Unidos. Edy Álvarez, guatemalteco de 48 años, perdió todo por la pandemia. Dejó a sus dos hijas, de 11 y 16 años. Al hablar de ellas no logró contener el llanto. Tiene tres meses que no las veo, dejé mi país para que tengan un futuro, no me importa morir si lo hago luchando por ellas .

Ana Gómez, hondureña de 21 años, describió lo duro que ha sido el viaje para sus dos pequeños, una nena de tres años y un niño de año y medio. Se han enfermado, andado cientos de kilómetros bajo el sol, el frío, la lluvia. En un par de hospitales en el sur de México les negaron la atención.

“Cuando lleguemos a Estados Unidos les voy a contar todo lo que sufrimos. Cómo en Honduras hay muchos peligros y el camino tan difícil (por México). Me siento mal que estén en riesgo. Ella me dice ‘vamos para la casa’, y le contesto que ya vamos a llegar. Espero que este sacrificio valga la pena.”

Dalianis salió de su natal Cuba hace dos años y junto con su esposo han atravesado 12 países para estar en México. Dejaron una pequeña que hoy tiene tres años. Para una madre la violencia es lo de menos, lo peor que te puede pasar es alejarte de tus hijos. Si la tuviera enfrente, no le diría nada, sólo la abrazaría. Quisiera apenas una hora para hacerlo .

Señaló que en suelo mexicano, donde llegaron hace seis meses, han sido víctimas de delitos y violencia tanto por grupos criminales como por policías y otras autoridades. Salieron de la isla por motivos políticos y desean ir a Estados Unidos para ser libres .

A sus 16 años Jeremías dejó todo atrás y emprendió la ruta migratoria. Salió ya hace varias semanas de Honduras y en Tapachula se unió a la caravana. El sueño americano no sólo es para él, también para apoyar a sus dos hermanos menores, de 12 y ocho años. Llegar (al norte) es la fe .

Rendido, acostado sobre un catre, José Elías, de 25 años, oriundo de El Salvador, afirmó que no sueña con Estados Unidos. Sólo desea un trabajo que le brinde oportunidades para una vida mejor, lejos de la violencia de las pandillas, un salario que le permita apoyar a su madre y en unos años traer consigo a su hijo.