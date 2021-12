Martín Arceo S.

Alicia Vélez debutó hace dos décadas como actriz de doblaje en la película Monsters Inc., en el papel de la inolvidable niña Boo. Hoy, hace en español latino la voz de la actriz Hailee Steinfeld en el papel de Kate Bishop, heroína de los cómics de la editorial estadunidense Marvel, en la serie Hawkeye de la televisión por demanda Disney+, y coestelariza la comedia romántica Anónima, que se estrena hoy en Netflix.

Cada rama de la actuación tiene una utilidad muy diferente en mi corazón y en mi vida , expresó en entrevista. La Alicia adulta que tiene que mantener su casa, tiene que dar de comer a sus mascotas y sobrevivir, se quedaría con doblaje o con cine. Doblaje, porque siempre hay trabajo. La Alicia soñadora y artista, que quiere seguir a su corazón y explotar la víscera, se quedaría en teatro, que es el lugar con más posibilidades de exploración emocional, física y mental. Pero el cine me hace sentir que soy un ser humano, no una máquina .

En Anónima, Alicia –hija de Humberto Vélez, quien hace la voz de Homero Simpson en español, y de la actriz Cony Madera, asimismo especializada en doblaje– comparte pantalla con los tiktokers Marco Antonio Morales de la Peña, conocido en redes por como Ralf, y Estefi Merelles. “El equipo de producción fue amable y amoroso, en el set se sentía un ambiente de cariño”, comentó.

Estos recientes tres años han sido pesadísimos, de buscar dónde acomodar el trabajo y la vida, porque acabo siendo una maquinita; no me he permitido parar , afirmó la protagonista de Q-Force, serie animada de Netflix que presenta las aventuras de superespías de preferencia sexual diversa.

Entre sus muchos trabajos, Alicia interpretó en español a Hayley, la ranger blanca de Power Rangers: Ninja Steel. “Ningún papel de doblaje es un trabajo más. Estoy muy enamorada de todos los proyectos en los que participo. Cuando (el director de doblaje) Alex Orozco me llamó, fui la más feliz porque me encantó ser la doble de Hailee Steinfeld en Bumblebee (2018), la amé como actriz, como morra y todo, y al verla en otro proyecto yo pensé ‘me tengo que quedar con esto’.