Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 10 de diciembre de 2021, p. 9

Abu Dabi. Frente a frente en conferencia de prensa, Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes), igualados en el Mundial de F1 antes de la última carrera, en Abu Dabi el domingo, eludieron pronunciarse sobre la posibilidad de que el título pueda decidirse mediante algún percance en la pista.