A la pregunta sobre la posible salida de Alexis Vega, comentó que tiene contrato hasta diciembre de 2022, pero como todos los demás en el equipo, cualquier jugador puede salir, eso lo puedo asegurar .

Sobre Antuna, también seleccionado nacional, dijo que hablaremos con él. Todos estamos en esa evaluación. Es un activo importante, su futbol tiene condiciones y características especiales. Debe explotar, darle confianza si permanece y vamos a ver si sigue. Trabajamos fuerte para fortalecernos, pero ahora todos podrían quedarse o salir .