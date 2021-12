La Bienal de La Habana, desde su nacimiento, en 1984, ha sido un éxito. Cambió la forma en la que los artistas cubanos mostramos y vemos el arte. Es un gran logro de la cultura cubana; el arte no sería lo mismo sin la bienal, y ésta le debe demasiado a Fidel Castro y a Armando Hart (ex ministro de Cultura de Cuba).

La exposición de Kcho se titula Manifiesto y rinde homenaje a Marta Machado, madre del escultor y reconocida artista cubana. La muestra, dijo el autor en un mensaje en su página de Facebook, hará germinar nuevas inspiraciones en quienes recorran esa céntrica vía en Miramar y se permitan recorrer con el artista los derroteros de sus pasiones. Acepto que interactúen con la obra, que la pinten. El arte es algo vivo. No quiero controlar la forma en que los cubanos interactúen con ella .

En entrevista con Cubadebate, Kcho reconoció que él es hijo de la Bienal de La Habana , al recordar que tenía 21 años cuando fue invitado por primera vez a participar: Me volví notorio de un día para otro. Fue un momento único, muy particular, sobre todo porque no siempre confluye al mismo tiempo en un mismo lugar tanta gente interesada en un mismo tema .

La Experiencia 2 denominada La Habana de la Bienal se inició el 6 de diciembre y se extenderá hasta el 24 de marzo de 2022. Su característica principal es presentar el trabajo de artistas cubanos. Antes, se había dado a conocer la Experiencia 1 (Préambulo), del 12 de noviembre al 5 de diciembre, la cual se trató, principalmente, de un acto teórico, con conferencias, mesas redondas y debates entre académicos, artistas, curadores, investigadores y otros especialistas de la disciplina.

Futuro y Contemporaneidad

En total, las transmisiones por Internet de la Experiencia 1 fueron seguidas por 174 mil 675 internautas de más de 80 países, informaron los organizadores.

La Experiencia 2, además de las exposiciones, comprenderá un amplio programa de talleres, espacios colaborativos y de discusión, coordinados por el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, sede de la bienal, y por el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.

Se espera la visita de los curadores Henk Slager (de la Bienal de Bucarest) y Blanca de la Torre (Bienal de Cuenca), quienes presentarán las propuestas Re-imaginando futuros II y Construir, habitar, pensar, exposiciones con un enfoque ecosocial transversal .

Completan la lista de invitados a la bienal de arte cubana Pascale Cassagnau (proyecto del Centro Nacional de Artes Plásticas, de Francia), y María Isabel Rueda y Mario Llano (Proyecto La Usurpadora, Colombia).

El encuentro tiene como hilo conductor el diálogo sobre el tema Futuro y Contemporaneidad. Durante seis meses contará en total con la participación de 300 expositores de diversas latitudes, entre ellos 38 artistas de América Latina, 22 del Caribe, 14 de Asia, 13 de Europa, siete de África y dos de América del Norte.

(Con información de Prensa Latina)