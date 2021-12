E

n la gran Asamblea Popular que se reunió al finalizar el primer Congreso del PCC (22/12/75), como en los momentos decisivos, fueron sometidos a su aprobación los documentos que cambiaron tantas cosas en el desarrollo revolucionario: una constitución, un sistema nuevo de organización económica y el sistema electoral del Poder Popular. A pesar de la trascendencia de estos procesos que se instituían, la desbordante poblada gritaba sin cesar: ¡Fidel, a los yanquis dales duro!, esperaban ansiosos una definición sobre el secreto que a voces habían sostenido: la participación en Angola. Fidel dedicó profundas palabras y finalizó sentenciando: “¿Y con qué nos amenazan los imperialistas?, ¿con qué pueden amenazarnos?, ¿qué nos van a cancelar que no hayan cancelado inútilmente antes? Ahora pretenden prohibirnos que ayudemos a nuestros hermanos. No se olviden que nosotros no sólo somos un país latinoamericano, nosotros somos un país latino-africano. La sangre de África corre abundante por nuestras venas. De África como esclavos vinieron muchos de nuestros antecesores […] y muchos combatieron en todas las batallas libertadoras. ¡Somos hermanos de africanos y por los africanos estamos dispuestos a luchar! ¡Que lo sepan los racistas sudafricanos y los imperialistas, somos parte del movimiento revolucionario mundial y sin vacilación estaremos junto a los pueblos en lucha!, hay que ser cínicos para indignarse frente a nuestro apoyo, cuando han lanzado sin escrúpulo alguno a las tropas fascistas de Sudáfrica sobre el pueblo angolano”.

Cuatro meses y 27 días pasaron desde el desembarco de tropas hasta la expulsión de los invasores el 27 de marzo de 1976. Se cerraba la primera etapa de una larga batalla que duró 16 años. La segunda parte empezó prácticamente al día siguiente, porque detrás de las fuerzas oficiales FAPLA-Cuba, venían miles de guerrilleros del SWAPO de Namibia, del ANC de Sudáfrica y el ZANU de Rhodesia-Zimbabue, que establecieron campos de fortalecimiento cerca de la frontera. Del otro lado entrenaban todos los financiados por los colonizadores de África, realizando incursiones asesinas, como la del 4/5/78, cuando 15 aviones de Sudáfrica bombardearon un campamento de refugiados en Cassinga, soltaron paracaidistas y mataron a más de 600 personas y dejaron 450 heridos. Una agrupación de tanques logró llegar y hacer huir a los depredadores. Kissinger comentó: “Si los cubanos se meten en Rodesia, más tarde le tocará a Sudáfrica… es doloroso pero necesario, tendremos que asumir las aspiraciones africanas a pesar de las simpatías por los rodesianos blancos”. Esta observación la recogió Piero Gleijeses, profesor de la Universidad Johns Hopkins, en su libro Visiones de libertad: La Habana, Washington, Pretoria y la lucha por el sur de África (1976-1991), un documentadísimo relato de esa gesta libertaria. Para 1980 se acordó la independencia de Zimbabue.