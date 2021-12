Erendira Palma Hernández

Andamos con el alma pendiendo de un hilo , dijo emocionado el ex arquero Erubey Cabuto, viviendo una sensación similar a cuando disputó en 1999 la más reciente final del Atlas. El retorno ahora de los rojinegros a un duelo para romper la sequía de 70 años sin títulos enciende las esperanzas de los seguidores, pero como dijo el otrora guardameta: León no será fácil y hay que jugar no sólo por la historia .

Ricardo Antonio La Volpe era el entrenador y en el equipo éramos como un relojito, cada uno era una pieza fundamental para caminar juntos , relató Cabuto en entrevista. La temporada había sido complicada, todo el tiempo estuvieron detrás de Toluca e incluso en la tabla general fueron segundos.

En la liguilla eliminaron al Atlético Morelia por mejor posición en la tabla y más tarde golearon 6-0 a Cruz Azul. Pero la final ante los Diablos fue cerrada, el marcador global terminó con un empate 5-5 y la temporada se definió en el episodio de mayor dramatismo: los penales.

Fabian Estay falló por los Diablos y el rojinegro Daniel Osorno tampoco acertó desde los once pasos. Pero en la muerte súbita los tapatíos no pudieron rebelarse a su historia, Julio Estrada erró el disparo y el título fue para el Toluca, mientras el Atlas sumó 48 años sin levantar un cetro.

Había dolor, pero al final nos veíamos a los ojos tranquilos de saber que hicimos lo mejor durante esos 180 minutos , recordó Cabuto respecto a la solidaridad dentro del plantel para enfrentar la derrota.

Sabíamos que era un partido histórico por llegar a una final, aunque Toluca fue un justo ganador , reconoció. Ese duelo nos marcó a todos, pero para bien, fue una final épica y se convirtió en el referente de nuestras carreras , añadió.

Ahora, la losa de los rojinegros es más pesada con 70 años sin conseguir un campeonato. Cabuto conoce el sabor de esa carga al llegar a una final, sobre todo al ver la emoción que se enciende en los aficionados, la mayoría de ellos que ni siquiera había nacido cuando el club levantó su único título en 1951.