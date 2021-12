Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de diciembre de 2021, p. 8

Los actores que protagonizan la película Ocho de cada diez, dirigida por Sergio Umanski, consideran que la historia es necesaria porque retrata un lado de la justicia mexicana que discrimina a las víctimas, especialmente a aquellos que poseen menos recursos. Citlali y Aurelio son interpretados por Daniela Schmidt y Noé Hernández, respectivamente, y ambos son conscientes de que su trabajo en la cinta toca un tema que debe ser debatido.

Porque es necesario, es vital; porque de alguna u otra forma también me toca a mí; porque también me confronta a mí y muchos Aurelios habitan en mí, y somos el grueso de la población que gritamos justicia, que pedimos justicia y desafortunadamente no llega a las clases más vulnerables, a quienes tienen menos recursos y menos oportunidades de trabajo; que no tienen para pagar un juez o un licenciado, porque no tienen la palanca allá en el poder o porque simplemente la justicia en este país es profundamente corrupta , señaló Hernández en entrevista.

Ocho de cada diez sigue a un hombre que busca justicia para su hijo asesinado a plena luz del día, y es también la historia de una mujer que se vio obligada a dejar a su hija con un padre violento. Citlali y Aurelio se conocen en esas circunstancias, lo que los lleva a una alianza para lograr sus objetivos.

Para Schmidt, la película reunía todos los puntos a los que ella presta atención cuando decide participar en un proyecto. Uno: el guion; es un guion excelentemente bien escrito. Dos: el tema; es una temática que me incumbe, que me toca profundamente. Y tres: un compañero actor y un equipo de trabajo de absoluta excelencia .

Daniela, quien se ha visto en la necesidad de denunciar, considera que “cualquier persona que ha tenido que ir a levantar una denuncia a un Ministerio Público en México ha vivido esa impotencia de ser ninguneado, de ser invisibilizado, de que llegas, y ya después de estar formado tres horas en la cola, (te dicen): ‘no, señorita, fíjese que le faltó aquí una tilde a la i’”.

Si bien a Hernández le cuesta trabajo imaginarse en una situación en la que tuviera que buscar justicia propia, también le es fácil entender a su personaje. Me pongo en los zapatos de Aurelio y creo que lo haría, porque hay un momento en que estás harto, en que te sientes impotente y hay un momento en que tienes que hacer algo, que no te puedes callar , indicó.

Personaje inspirador