▲ Fotograma de Fandango at the Wall, de Varda Bar-Kar, que inauguró el programa. Foto cortesía de la Cineteca

La noche del lunes, el ciclo abrió con la cinta Fandango at the Wall, de Varda Bar-Kar, donde el son jarocho y la danza son el eje para revelar a un México poco representado, que profundiza sobre las migraciones masivas impulsadas por la violencia, la pobreza y la corrupción.

Esta muestra fílmica, se cruza con una jornada binacional en la que 37 artistas mexicanos que residen en Estados Unidos serán recibidos el jueves y viernes y cuya agenda incluye conversaciones y foros con las autoridades de la cancillería y de la Secretaría de Cultura federal.

La Semana de Cine Migrante, un encuentro anual que presenta una variada selección de películas en torno a la migración de mexicanos a Estados Unidos y su integración social y cultural, continúa este miércoles con la cinta Cuaco, del Colectivo El Pozo, donde se cuenta la historia de Horacio, un connacional que decide regresar a casa por la ruta que tomó hace décadas.

Mañana se proyectará Camazotz, de Raúl Dorantes, cuyo trabajo crea una especie de exploración mítica de las narrativas culturales sobre la migración. Recrea un mundo en el que un antiguo dios, Camazotz, criatura que vive en cuevas y se alimenta de sangre, llega indocumentado a Chicago.

El viernes se presentará Missing in Brooks County, de Lisa Molomot & Jeff Bemiss, la cual aborda el tema de los migrantes desaparecidos en las zonas rurales del sur de Texas; el sábado se podrá ver Gloria in the Domine the Moving Story of a Young Latin Woman, de Ana Torres, basada en la historia real de una joven lesbiana mexicana que busca ser aceptada en una cultura de intolerancia y odio.

La selección cerrará el domingo con Oaxacalifornia: el regreso, de Trisha Ziff, que recrea un retrato íntimo de tres generaciones de una familia mexicoestadunidense en California. En esta película se exploran las complejas identidades de migrantes multigeneracionales y los matices de pertenencia y alteridad.

Las funciones de la Semana de Cine Migrante son a las 20 horas en la sala 6 de la Cineteca Nacional, concluye el domingo.