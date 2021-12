Me siento bien, aún me duele el lado izquierdo de la cara, pero espero que en estos días se baje la inflamación. Sobre Dinenno, sí, fue al vestidor a pedir disculpas y ver cómo estaba, le agradezco por el gesto, espero que él también se encuentre bien del golpe que recibió y se recupere muy pronto .

No nos presiona, al contrario, estamos más enfocados en lo positivo que en esa racha, no vamos con eso, ya sabemos a qué jugamos, conocemos nuestro equipo, estamos motivados, sólo debemos disfrutar el momento, eso es lo importante, y así como vamos, creo que sí lograremos el objetivo , declaró ayer en conferencia virtual.

Jesús Angulo, jugador del Atlas, aseguró que la racha de 70 años sin que su equipo se haya coronado campeón no genera presión de cara a la final del torneo Apertura 2021 que disputarán a partir de este jueves ante León.

“Cargamos con el sueño de millones de personas, incluso de gente que ya no está y que se fue con el deseo de ver al Atlas en la final y ser campeón, tenemos una responsabilidad muy grande, y sobre todo, la oportunidad de hacer historia, el equipo está para pelear por el título.

Hemos pasado por momentos difíciles. Nos ha tocado comer tierra, recibir insultos, humillaciones, ser memes, ser el chiste de todos, pero hoy estamos en la final y no vamos a desperdiciar la posibilidad que tenemos de ser campeones , aseveró.

En tanto, José Riestra, presidente del conjunto rojinegro, habló sobre el arbitraje en el partido de vuelta de las semifinales ante Pumas.