Miércoles 8 de diciembre de 2021, p. 5

Una metáfora de la confluencia del caudal de un río de cuatro siglos de producción pictórica y gráfica de dos países en contrapunto y mestizaje, en correspondencias un poco insólitas , ha sido construida con 61 obras en la exposición Concordancias para proponer un laboratorio de emociones . El punto de partida testimonial de un diálogo que fluye a través de los símbolos y el sentido de lo ceremonial fue la colección de la Fundación BBVA Bancomer en México para tejer lazos con la de España.

Sylvia Navarrete, curadora de la exhibición montada en espacio virtual, afirma que le interesaba subrayar la vivacidad de un imaginario popular, no confrontado, sino puesto a dialogar con un consciente colectivo occidental. Más allá de las aportaciones que haga cualquier artista conceptual a la evolución del arte y la transformación de los criterios estéticos, sobrevuelan los ensueños que pueden tener y hacer una metamorfosis con la realidad en una obra de arte .

Obra de 60 artistas

Francisco de Goya comparte espacio con el surrealismo de Leonora Carrington, por ejemplo. En el mismo espacio hay piezas de Rafael Coronel, Diego Rivera, Manuel Felguérez, Francisco Toledo, en contraste con Joan Miró, Eduardo Chillida y Antoni Tápies, por mencionar a algunos del total de 60 artistas seleccionados, de ambas nacionalidades. Empecé a organizar contrapuntos formales estéticos entre esos diversos autores que representan diversos momentos del arte y tendencias que se traslapan entre Europa y América Latina .

En entrevista, abunda sobre el título de la muestra: Me importaba mucho dar esa idea de la unión de la concordia, la confluencia, me gusta mucho la idea de que son ríos, la fluidez del agua que llega a un mismo caudal. También la cuestión del diálogo y la coincidencia, porque finalmente en esa exposición hay obras muy diferentes, dispares, pero en un conjunto sí dialogan. Privilegié la diversidad y, sobre todo, la no jerarquía entre los grandes maestros y los menos afamados .

Las salas de un museo se construyeron en el espacio virtual, donde el público puede recorrer los pasillos, cada cuarto, acercarse a ver la obra colocada en el muro, dar un clic para leer la ficha con el autor y fecha de realización, así como una breve descripción, como lo haría un visitante al estilo Second life.

Efecto sorpresa

En la página de presentación también está el video con un recorrido de la mano de la curadora Sylvia Navarrete, quien abunda sobre los seis ejes temáticos de la muestra, con variantes como el retrato, el paisaje, bodegón, usos y costumbres, mitos, leyendas, el animismo, magia, mitos, leyendas y el cosmos.