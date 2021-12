César Arellano García

Miércoles 8 de diciembre de 2021, p. 36

El juzgado decimosexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México negó otorgarle la suspensión definitiva a Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director del Proyecto Metro, contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra por el colapso de una trabe en la línea 12 del Metro en mayo pasado, donde murieron 26 personas. No obstante, el fallo se puede impugnar mediante un recurso de revisión para que se turne a un tribunal colegiado.