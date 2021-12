No hay ningún problema, no hay interacción entre ambas vacunas, lo que queremos es generar inmunidad en las personas , señaló la doctora Indira Mendiola, responsable de la unidad de vacunación.

La pareja recordó que padecieron Covid-19 en noviembre de 2020, cuando comenzaban a saturarse los nosocomios de enfermos de coronavirus.

Relataron que tuvieron suerte, pues su hijo les pudo conseguir un tanque de oxígeno, que fue lo que les salvó la vida.

Yo rezaba mucho, le pedía mucho a Dios que saliéramos adelante. Yo fui la que me puse más mal de los dos, y afortunadamente me recuperé. Seguía el tratamiento paso a paso y no me dejé, y mire, aquí estoy, vivita y coleando , dijo la mujer sonriente.

Según las autoridades, ayer fueron vacunados 6 mil 300 adultos mayores y 3 mil 108 rezagados.

Al Cencis, operado por personal de la Secretaría de Marina, llegaron tantas personas que por momentos parecía que el lugar iba a saturarse; sin embargo, la atención fue rápida y constante.

Si bien afuera estaba lleno de familiares y comerciantes ambulantes, adentro estaban bien definidas las zonas de aplicación de vacunas, tanto para adolescentes como para adultos y personas de la tercera edad.

Ante la llegada de miles de personas, la doctora Indira Mendiola indicó que no se negará el servicio a nadie aunque provengan de otras alcaldías; no obstante, exhortó a la población a respetar las fechas y horarios de la vacunación para evitar aglomeraciones.

Se prevé que este miércoles abra la segunda sede de vacunacion en Tlalpan, en la Preparatoria 5 de la UNAM.