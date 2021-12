Sin embargo, evitó referirse al déficit de casi 25 millones de pesos del año pasado, por el cual, entre 2020 y 2021, la feria acumularía un balance en contra de 43 millones de pesos.

La derrama económica este año, según datos que ofreció la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, fue de cerca de 700 millones de pesos.

Disminuyó el número de editoriales que acudieron, 2 mil 417 contra mil 223 de 2019; el de profesionales del libro, que en 2019 fueron 18 mil 906 y en esta ocasión 3 mil 278; el de agentes literarios, que bajó a 35 luego de haber tenido 287 hace dos años, y el de medios de comunicación, de 525 a 273, y de representantes de prensa acreditados, de 3 mil 383 bajó a mil 423.

Entre los rubros más golpeados por las restricciones impuestas están las presentaciones de libros, que pasaron de 639 a 450; los foros literarios, de 253 a 127; las actividades musicales, de 121 a 97; los actos para profesionales o especializados, de 217 a 81, y los patrocinadores, de 60 a 49.

Durante la rueda de prensa, Padilla defendió a la FIL de los señalamientos respecto de que se ha convertido en un foro neoliberal por el perfil ideológico de muchos de sus invitados: Esta feria es volteriana , o sea, da cabida a todas las expresiones ideológicas.