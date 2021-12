Subrayó que no se ha demostrado que la variante sea más agresiva ni que evada la acción de la vacuna, por lo que está fuera de lugar que los países entren en pánico y tomen decisiones como el cierre de fronteras o la exigencia de que las personas presenten certificados de vacunación.

Asimismo, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que la nueva variante ómicron muy probablemente llegará a México, si no es que ya está circulando , pero enfatizaron que por ahora no hay motivo para alarmarse , pues no ha dado muestra de ser más virulenta y genera síntomas leves.

Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, destacó en videoconferencia que ya hay casos de la variente ómicron en los cinco continentes, incluidos Estados Unidos, Canadá y Brasil, aunque destacó que en México aún no se tiene la confirmación de ningún caso.

A su vez, Mauricio Rodríguez Álvarez, académico en la Facultad de Medicina, y Alejandro Rodrigo Jácome Ramírez, investigador de la Facultad de Ciencias, destacaron que frente a las múltiples mutaciones del virus que ocasiona el Covid-19, debemos comprender que lo que detiene al virus no sólo son las vacunas, sino las medidas de prevención, como uso de cubrebocas, ventilar espacios cerrados, sana distancia y evitar aglomeraciones .