on contagios a la baja, por fortuna, en CDMX (al menos por ahora), los conciertos se disparan, tanto al aire libre en festivales (prueba anti-Covid-19 de por medio) como en espacios cerrados con restricciones. De nuevo los melómanos no se dan abasto y, guardando las precauciones pertinentes, el desahogo feliz tras casi dos años de sequía musical en vivo, se siente ya más en pleno. La oferta para esta semana es vasta, plural y harto entretenida.

#Me_Urge_Trópico

Con el citado hashtag, en octava edición, el festival Trópico regresa ya como una tradición en la que la chilanguiza da el Acapulcazo: música electrónica, indie-rock, synth-pop, entre playa, albercas y trajes de baño. Tres días de desfogue y curaduría de buen gusto, siempre afín a equilibrar el elenco nacional con el internacional, y a ser inclusivo en cuanto a diversidad de género.

Acá las recomendaciones de este espacio, para su mayor disfrute: de Canadá, el gran Caribou y su electrónica mágica, Jessie Reyez (indie–pop). Francia: L’Impératrice (synth espacial), Kid Francescoli (soft house) y Mezerg (electrónica orgánica). Alemania: Roman Flügel (house-tech). Dinamarca: WhoMadeWho (indie-rock-dance), Benny Sings (R&B electro-pop). Italia: DJ Tennis (techno). España: John Talabot (disco set), Sen Senra (sad trap-pop). Inglaterra: Kerala Dust (songwriter/electropop). Holanda: Kraak & Smaak (R&B soul). Estados Unidos /Colombia: Gabriel Garzón-Montaño (trap/ R&B soul). Grecia/Perú: Sofía Kourtesis (canto pop + house). República Dominicana: The Change (reggaetón tierno). México: Señor Kino (dream-pop), Mystery Affair (techno), Ed Maverick (indie-pop), Roderic (deep lounge), Zombies in Miami (house-tech), Daniel Me Estás Matando (electro-bolero), Clubz (electropop), Eva Blunt (electro-drag), Mi Banda El Mexicano (tecno-quebradita).

Festival Trópico. 3, 4 y 5 de diciembre. Hotel Pierre Mundo Imperial (Costera Palmas s/n, Granjas del Marqués, Acapulco). 16 horas a 8 de la mañana cada día. Por día $1900; tres días $2900 en Boletia (entradas agotadas, pero muchos arrepentidos venden en la página oficial de FB: www.facebook.com/tropicomx). Se harán pruebas de antígeno anti-Covid19; de salir positivo, se negará la entrada: es preciso pre-registrarse con el número de boleto para generar un código y presentarlo en la zona de pruebas: https://bit.ly/3Ig29ll Horarios, transporte: www.tropicomx.com.

Ely Guerra. Los Mirlos. PedroPiedra. La Perra.

Viernes 3. 1. Ely Guerra en show acústico, a guitarra y voz. La Maraka (Mitla y Eugenia, Narvarte), 20:30 horas, $600 a $2640 (https://bit.ly/3G69Fh1). 2. El baterista y compositor mexicano Antonio Sánchez, afamado por acompañar al guitarrista de jazz Pat Metheny, pero sobre todo por ser autor y ejecutante del score de la multipremiada película Birdman (Alejandro González Iñárritu, 2014: cuatro Óscar), por lo cual fue nominado a las preseas Golden Globe y BAFTA, y resultó ganador de los Critic’s Choice y Satellite, tocará en vivo senda obra sobre la misma cinta, mientras es proyectada. Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n, Polanco), 18 horas, $600 y $800 en Boletia (https://bit.ly/3Ii00WD). 3. Los Mirlos, histórica banda peruana de cumbia psicodélica, en activo desde 1972. Muy recomendable. Hilvana (Av. México-Tenochtitlan 17, Buenavista). 20 horas, $350 presencial, en línea $100. Accesos: https://bit.ly/3x2Eu1w. 4. La energía feliz y maciza del chileno PedroPiedra, con todos sus hits. Indie Rocks! (Zacatecas 39, Roma), 21 horas, $300.