La Jornada

Viernes 3 de diciembre de 2021

Entrar al concierto Mrs. Henry & Friends, donde recrearon fielmente The Last Waltz (aquella despedida de The Band, donde estuvieron, entre otros, Neil Diamond, Eric Clapton, Bob Dylan, Van Morrison y Neil Young) en el Belly up Tavern, en Solana Beach, California, fue como treparse a una montaña rusa sin cinturón de seguridad… y con los ojos vendados. Fue como doparse de música, de rocanrol… y un poquito de mezcal.

La pasada noche de domingo, la banda de músicos que lidera Daniel Cervantes, chicano, la reventó bien y bonito, al convocar a unas 500 personas a presenciar un concierto de más de tres horas; 37 canciones; Mrs. Henry como la banda base, primero con canciones como Up on Cripple Creek, Georgia on my Mind, Stage Fright, para luego de una decena de rolas en solitario, trepar a sus amiguitos Zander Schloss y David Tcheng (con quienes ejecutaron, justamente The Last Waltz); Down South in New Orleans con Zander Schloss, David Tcheng y Scarlet Rivera, Clinton Davis, Jason Meyers, Mike Stax, Shane Hall, Marc Ford y nombres más, nombres menos que quizá no conozcamos, pero quienes dejaron el alma, sudor y sangre en el escenario.

Fue como una cita a ciegas de la que salimos enamorados. Se disfrutó enormemente cada minuto, cada segundo de The Last Waltz, este homenaje que Mrs. Henry (Blake Dean, bajo y voz; Chad Lee, batería; Jody Bagley, teclado y voz, y Daniel Cervantes, guitarra y voz) rindió a The Band en el Belly up Tavern, lugar emblemático para el soul, el jazz y, especialmente, el rocanrol.

Al día siguiente y con la resaca a cuestas, conversamos con Mrs. Henry.

–¿Pueden decirnos cómo comenzó este proyecto de Mrs. Henry?

–“Todo comenzó en 2012 y nos reunimos en 2015. El nombre viene de una canción de Bob Dylan Please, Mrs. Henry. Todos tenemos nuestras propias personalidades, aquí todos cantamos y nos gusta todo tipo de música y es lo que más disfrutamos”.