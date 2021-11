De la redacción

Sábado 27 de noviembre de 2021, p. 8

Lugares Imaginarios es el nombre de la segunda producción de Sofía Campos, cantautora argentina avecindada actualmente en nuestro país. La joven compositora ha puesto en circulación cuatro cortes a manera de sencillos del mencionado disco: “Más de lo que sé decir, canción escrita para una amiga que pasaba momentos difíciles; el segundo se llama Verde nocturno y es muy especial porque es una colaboración con Natalia Lafourcade, una artista que admiro muchísimo y un referente para mí. Este tema aborda cómo ser un poco introspectivo y encontrar, dentro de uno, lugares que dan miedo, oscuros, pero que son la oportunidad para salir adelante, de ser un punto de partida. Trasnoche es una melodía catártica y es el tercer adelanto del cual hicimos un video con la directora de cine mexicana, Giuliana Tommasi; y el sencillo más reciente, lo hice con mi hermano Felipe Campos, la escribimos juntos. Es una canción en portugués que es parte de mi esencia, porque viví toda mi infancia en Brasil. Escribirlas fue la mejor manera posible de atravesar la incertidumbre. En verdad, fue la única manera. Ahora no queda más que lanzar el disco completo”, dijo Sofía.