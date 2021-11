Peter Jackson, el director de cine que convirtió la última entrega de El señor de los anillos en la tercera película ganadora de 11 premios Óscar, ha sido el encargado de revivir una faceta de la banda que ya pocos recordaban. Tomando como base el material que Michael Lindsay-Hogg recogió para su propia película de 1970, Let it be, el neozelandés terminó creando una versión propia que también se desarrolla en tres partes.

Más de cincuenta años después de la separación de The Beatles, la banda inglesa todavía es capaz de hacer que en cada rincón del mundo haya alguien que dirija su atención hacia ellos. En 2021, esa mirada tiene la forma de un sinnúmero de publicaciones que inundan las redes sociales. Así ha pasado desde el estreno de la serie documental, The Beatles: Get back, que con la publicación de su primer episodio esta semana en la plataforma Disney+, ha vuelto a poner al cuarteto de Liverpool en los ojos y los oídos de muchos.

The Beatles: Get back también ha hecho posible que archivos de hace más de 50 años sean vistos y escuchados con una claridad antes insospechada. El material seleccionado por Peter Jackson deja ver cómo McCartney, Lennon, Harrison y Starr dieron forma a canciones que hoy en día se siguen reproduciendo. Mientras ellos todavía consideran sus opciones, el espectador puede distinguir la melodía y letra de temas como Let it be, Get back o Don’t let me down.

Por medio del gran trabajo de restauración de audio y video hecho por Jackson y su equipo, es posible recuperar una mirada que despoja a The Beatles de los aires de banda antigua que se le han ido impregnando con los años. El corte del neozelandés se da el tiempo de mostrar a los músicos en su quehacer, grabando y preparándose para presentarse durante un día completo.

En las instalaciones de Apple Corps, deambulan también las parejas de los músicos: Linda (Eastman) McCartney y Yoko Ono, presentes también el día del último concierto que el cuarteto dio en la azotea del número 3 de la calle Savile Row en Londres. Junto a la banda también se ve siempre al músico afroamericano Billy Preston, tocando los teclados y componiendo canciones con los músicos de Liverpool.

La serie documental de Peter Jackson sobre The Beatles también deja ver, por primera vez completo, el último concierto del cuarteto. Poco a poco, transeúntes curiosos se detienen a escuchar, sin entender muy bien lo que está pasando. Y aunque la mayoría de los jóvenes aprueba la música, no toda la gente mayor lo hace. Como muestra están los oficiales de policía que intentaron detener, sin éxito, a la banda por haber recibido demasiadas quejas.

El primer episodio de The Beatles: Get back ya está disponible en la plataforma Disney+.